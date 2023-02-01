Su verimliliğinde örnek olan Bursa ödüllendirildi

Türkiye kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalırken, içme suyunda kayıp kaçakla mücadelede lider olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ’Su Verimliliği Seferberliği’ çerçevesinde ödüllendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ödülünü Emine Erdoğan’dan aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen ‘Su Verimliliği Seferberliği’ tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık, kuraklıkla mücadele ve su tasarrufunun öneminin ele alındığı toplantıda, su seferberliği konusunda bugüne kadar örnek çalışmaları hayata geçiren kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indiren örnek çalışmalarıyla ödüle değer görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

“Zirvedeki yerimizi koruyacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başlatılan seferberliğin ‘su verimliliğini artırmaya yönelik’ önemli bir adım olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin küresel sorun olduğunu, son 50 yılda meydana gelen afetlerin yarısının hava, iklim ve su kaynaklı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu çerçevede, su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak, yaşanabilecek birçok maddi ve manevi kaybın önüne geçecektir. Türkiye genelinde su kayıpları ortalamamız yüzde 33,54. Bu konuda bazı şehirlerimiz örnek uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bursa da bu örneklerin başında geliyor. Büyükşehir belediyesi olarak, BUSKİ marifetiyle, su kayıplarıyla mücadelede örnek ve öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. BUSKİ’nin kuruluşunda yüzde 65 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranımızı, yaptığımız teknolojik yatırımlar ve içme suyu hatlarındaki iyileştirmelerle yüzde 20.21 seviyesine indirdik. Yapacağımız yeni yatırımlar ve su yönetimi planlarımızla 2023 yılında bu seviyeyi yüzde 20’nin altına düşürerek, Türkiye’nin zirvesindeki yerimizi koruyacağız. Yaptığımız yatırımlarla kayıp-kaçak oranlarının Türkiye ortalamasının altında olması sebebiyle şehrimiz ödüllendirildi. Bu ödül, aynı zamanda Bursa’mızın öncü ve örnek konumunun da önemli bir ispatı oldu” dedi.