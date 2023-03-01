Su ve kuş sesi eşliğinde Kadın Azmağı’nda tekne turu

Geçen yıl Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notunu düştüğü Muğla’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi’ndeki Kadın Azmağı’nda tur düzenleyen tekneler, sıvı yakıttan ’çevre dostu’ güneş enerjisi ve elektrikle çalışan teknelere dönüşüme geçti. Tura katılan müşteriler, motor sesi yerine kuş ve su sesi duyuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akyaka Kadın Azmağı’nda tur düzenleyen teknelerin, ’çevre dostu’ yakıt kullanımını teşvik etmek amacıyla sıvı yakıttan yenilenebilir enerjiye geçişleri başladı. Teknesini sıvı yakıttan güneş ve elektrik enerjisine ilk dönüştüren Şadi Durmaz, azmak turlarında güneş ve elektrik enerjili teknesi ile müşterilerini kabul etmeye başladı.

Su ve kuş sesleri arasında motor sesinden uzak yaklaşık yarım saat süren azmak tekne turları önümüzdeki günlerde 21 teknenin güneş ve elektrikli tekneye dönüşmesi ile Akyaka Kadın Azmağı’nda ’çevre dostu’ tekneler tur düzenleyecek.

Çok sayıda kuş ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Kadın Azmağı’nda hem kara hem de su altı balık ve diğer canlıların avlanması yasak.

Teknesini ’çevre dostu’ olarak ilk dönüştüren ve azmak turlarına yeni teknesi ile çıkan Şadi Durmaz, "Bütün tekneler bu sene nasip olursa bu şekilde hizmet verecek. Şu anda ilk dönüşümü yapılan benim teknem. Hanemize, memleketimize, çevre dostu bir tekne olduğu için hayırlı olsun. Sadece suyun sesini, kuş seslerini suyun altındaki habitatı izleye izleye bir seyir. Herkesi buraya davet ediyorum" dedi.