Su sayaçlarına ‘don’ uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su sayaçları ve su tesisatlarında meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı BUSKİ abonelerini uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, kötü hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte kar yağışlarının artması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşme ihtimaline karşı su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek ‘don’ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş gibi çeşitli yalıtım malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin bilgisini veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Uyarıda; alınan tedbirlere rağmen, yaşanabilecek problemlerin çözümüne yönelik Alo 185 BUSKİ çağrı merkezinden yardım istenebileceği vurgulandı.