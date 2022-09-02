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Su oluğuna sıkışan ineği köylüler kurtardı
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akçakese Köyü’nde su içmek için yaklaştığı çeşmede diğer hayvanların sıkıştırması nedeniyle su oluğuna düşerek sıkışan hayvanı vatandaşlar kurtardı.
Çevre 02.09.2022, 16:20
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akçakese Köyü’nde su içmek için yaklaştığı çeşmede diğer hayvanların sıkıştırması nedeniyle su oluğuna düşerek sıkışan hayvanı vatandaşlar kurtardı.
İlçeye bağlı Akçakese Köyü’nde Mehmet Özdemir’e ait inek su içmek için çeşmeye yaklaştığı sırada diğer hayvanlar tarafından sıkıştırıldı. Dengesini kaybederek su oluğunun olduğu yere sırtüstü düşerek sıkıştı. Hayvanın yardımına köylüler yetişti. Uzun uğraşlar sonucunda inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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