Su kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sat Köyü’nde meydana geldi. Kuyunun içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği merdiven yardımıyla kurtardı.

Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.