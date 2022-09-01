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Su kuyusuna düşen kedi kalp masajıyla hayata tutundu
Kilis’te su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye personeli tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Çevre 01.09.2022, 13:18
Kilis’te su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye personeli tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Arslan Mahallesi Pirlioğlu Cami yakınlarında tarihi havuzlu ev içerisinde su kuyusuna yavru kedi düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Su kuyusundan çıkarılan yavru kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye eri, kediye uzun süre kalp masajı yaptı. Bir anda kendine gelen kedi, belediye veterineri tarafından yapılan sağlık kontrolünden sonra doğaya bırakıldı.
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