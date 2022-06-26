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Su değil çamur akıyor: Vatandaşlar çileden çıktı

Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar su kesintilerinin ardından şimdide musluklarından akan çamurlu sudan şikâyetçiler.

Çevre 26.06.2022, 12:27
Su değil çamur akıyor: Vatandaşlar çileden çıktı

Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlar su kesintilerinin ardından şimdide musluklarından akan çamurlu sudan şikâyetçiler.

Tekirdağ’da yaşanan su kesintilerinin ardından bu kez de musluklardan akan çamurlu sular vatandaşı çileden çıkardı. Sudaki kirlilik sebebiyle çamaşır makinesinden çıkan çamaşırlarının adeta çamur içinde olduğunu gören vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterirken musluklardan akan suyun renginin siyah olduğu görüldü.

Yaşanan durumun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin alt kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerinin su borularında yenileme çalışması yapmasının ardından meydana geldiği öğrenilirken, TESKİ’nin resmi internet sitesinde şehrin birkaç noktasında devam su arızaları olduğu bilgisi listelendi.

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