Su borusu patladı yolda dev çukur oluştu

Adana’da yol ortasında su borusu patlayınca oluşan dev çukura bir motosiklet ile dolmuş düştü.

Merkez Seyhan Şehit Mehmet Özer Caddesi’nde, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle yolda dev bir çukur ile su birikintileri oluştu. Tazyikle akan su, cadde ile Denizli ve Narlıca mahallelerinin ara sokaklarının da su basmasına neden oldu. Cadde tamamen sular altında kalınca bir toplu taşıma aracı ve motosiklet sürücüsü, sudan geçebileceğini düşünerek su dolu caddeye girdi. Birikintilerden geçmeye çalışan ve çukuru fark etmeyen Mustafa Ayhan Ballı’nın kullandığı 01 J 0218 plakalı şehir içi taşımacılık yapan midibüs, ardından da Bayram Gültekin idaresindeki motosiklet, oluşan çukura düştü. Gültekin, durumu fark eden vatandaşların da yardımıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. Caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

ASKİ ekiplerinin yol ve patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.