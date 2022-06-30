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AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız
Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı
Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.
Çevre 30.06.2022, 19:39
Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.