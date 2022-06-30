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Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.

Çevre 30.06.2022, 19:39
Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.

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