Su arızasını bulmak için futbol sahasını kazdılar

Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri futbol sahasının altından geçen ana isale hattı arızasını bulabilmek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki futbol sahalarının altından geçen ana isale hattı arızasına TİSKİ ekipler şehrin hiçbir noktasında kesinti yapmadan arızayı giderdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sıra dışı bir çalışmaya imza attı. TFF Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi bünyesindeki futbol sahası altından ana isale hattında 4 ayrı noktada orta ve büyük çaplı arıza meydana geldi. 3 adet arızanın su yüzeye çıkmadığı için yıllardır fark edilemediği de anlaşılırken, arıza bölgesine intikal eden TİSKİ ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarına başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar arıza onarım çalışmaları devam ederken, bu esnada şehrin tüm depoları yeni kurulan yüksek kapasiteli pompalar sayesinde tam dolu hale getirildi. 4,5 saat süren çalışmanın ardından şehrin hiçbir noktasında su kesintisine mahal verilmeden arıza giderildi.

Öte yandan sahanın altından geçtiği bilinen ancak yıllardır çeşitli sebeplerle bulunamayan bin 400’lük batı bölgesi kanalizasyon hattının bacalarını tespit çalışmasına da başlandı. Sahanın 8-9 metre altında olduğu düşünülen hattın bulunmasına müteakip yeni muayene bacaları teşkili ve hat temizliklerinin yapılmasının ardından çalışma sona erdirilecek.