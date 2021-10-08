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Su altı dalışçıları Halfeti’de batık şehri fotoğrafladı

Şanlıurfa’da 21 yıl önce Birecik Baraj suları altında kalan tarihi Halfeti, su altı dalışçıları tarafından fotoğraflandı.

Çevre 08.10.2021, 15:48
Su altı dalışçıları Halfeti’de batık şehri fotoğrafladı

Şanlıurfa’da 21 yıl önce Birecik Baraj suları altında kalan tarihi Halfeti, su altı dalışçıları tarafından fotoğraflandı.

Şanlıurfa’nın saklı cenneti olarak bilinen Halfeti ilçesi, sessizliği ve tarihi güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 21 yıl önce Birecik Baraj suları altında kalan tarihi ilçe, su altı dalıcılarının da ilgi odağı oldu. Tekne turları ile bölgede önemli bir turizm merkezine dönüşen ilçe, suyun üstünde olduğu kadar suyun altında da ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

İlçede, “Su altındaki hafıza projesi” kapsamında şair ve sanat direktörü Nihat Özdal’ın hazırladığı mermer tabletler ve eski Halfeti’den kalan fotoğraflar, dalışçılar tarafından suya bırakıldı. Su altı fotoğrafçısı Tunç Emre Karakoyunlu’nun görüntülerini çektiği proje ile ilgili konuşan proje koordinatörü Nihat Özdal, hem karada hem de suyun üstündeki anıları da suyun altında sergileyerek şehirde bir denge hissi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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