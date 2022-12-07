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Stromboli Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
İtalya’daki Stromboli Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.
Çevre 07.12.2022, 12:05 07.12.2022, 13:41
İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Eolie takımadalarında yer alan Stromboli Yanardağı’nda pazar günü patlama meydana geldi. Yanardağ patlamanın ardından kül ve lav püskürtmeye devam ederken, gökyüzünü duman bulutu kapladı.
İtalya Sivil Koruma Departmanı, volkanik hareketlilik nedeniyle turuncu kod yayınladı. Okullarda patlamanın ardından eğitime ara verildiği öğrenildi.