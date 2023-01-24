Sporcuların ilgi odağı buz duvarı dron ile görüntülendi

Erzurum’da çeşitli etkinlikler ile maceraseverlerin gözdesi olan Palandöken’de buz duvarı dikkat çekiyor. Metrelerce uzunlukta olan ve birçok tırmanış meraklısının ilgi odağı olan buz duvarı, dron ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye’de kayak pistine en yakın buz duvarı olma özelliği bulunan Palandöken Buz Duvarı, maceraseverlerin ilgi odağı durumunda. Yaklaşık 150 metre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğinde olan duvara, genişliği sayesinde aynı anda 20-30 sporcu tırmanabiliyor. Dron yardımıyla da görüntülenen buz duvarı güzel görüntüler ortaya çıkartırken, tırmanma sporlarıyla ilgilenen sporcular ise Palandöken Buz Duvarı’na akın ediyor. Öte yandan, birçok etkinlik ile maceraseverleri eğlencenin doruklarına çıkaran Palandöken Kayak Merkezi, kilometrelerce uzunlukta bulunan pistleri, bilinen diğer özellikleri ve buz duvarıyla beraber turistleri misafir etmeye devam ediyor.