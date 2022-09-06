Sporculardan doğa gezisi sonrası 4 saatlik temizlik çalışması

Şırnak’ta 30 sporcu, Gabar Dağı’nın eteklerindeki Bertür Şelalesinde, hem doğayı gezdi hem de 4 saat süren çevre temizliği yaptı.

Şırnak’ta Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü koordinesinde gerçekleşen 30 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü faaliyetleri çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen doğa yürüyüşü etkinliğinde katılımcılar Gabar Dağı eteklerinde Bertür Vadisinde bulunan Bertür Şelalesinde hem doğayı gezdi hem de çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi. Yürüyüş parkurları üzerinde etrafa rastgele atılmış çöpleri temizleyip, cam ve plastik şişeleri, poşetleri, kağıt parçalarını, boş sigara paketlerini toplayarak çöp poşetlerine doldurdular.

Sporcular, 4 saat süren temizlik sonrası topladıkları çöpleri çöp toplama noktalarına ağızlarını bağlayarak bıraktı. Bisiklet antrenörü Kader Cin, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşması gerektiğini vurgulayarak, ekip üyelerinin bu seferberliğe katkıda bulunmalarından dolayı onlarla gurur duyduğunu söyledi. Gabar Dağı eteklerinde şelaleye giden yürüyüş güzergahı boyunca yapılan çevre temizliği çalışmasında en çok plastik şişe ve torbalara doldurulmuş atık çöplerle karşılaştıklarını ifade eden Cin, "Maalesef doğada plastik, cam şişeler ve atık çöpler kendiliğinden oluşmuyor. Tüm bunları, biz insanlar buraya atıyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yaşanılabilir bir doğa için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini rica ediyorum" dedi.