Soyer, Körfez’i kirleten Gediz’deki kirliliği tespit etmek için yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için çıktığı turu Manisa’da basın açıklamasıyla başlattı. “Gediz Ergene olmasın, Körfez Marmara olmasın” diyen Tunç Soyer dört gün boyunca 401 kilometrelik hatta bin 800 kilometre kat ederek incelemelerde bulunacak.

“Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla nehrin doğduğu yerden, İzmir Körfezi’ne aktığı yere kadar sürecek inceleme turu, Manisa’da düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte davul zurna ve halk oyunları ile karşılandı.

“Suyun vahşi kullanımı devam ediyor”

Basın açıklamasında Başkan Soyer, Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak incelemelerde bulunacağını söyledi. Türkiye’nin çok büyük bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğunu, her geçen gün kuraklığın can yakıcı hale geldiğini söyledi. Başkan Soyer, “Kuraklık tehdidi acil çözüm gerektiriyor. Bir yandan yeraltı su kaynaklarımızın daha derinlere çekildiğini biliyoruz. Nehirlerin su miktarı azaldı. Kaynaklarımız, sularımız kirlendi. Bütün dünya iklim değişikliği tehdidi nedeniyle zaten su kaynakları konusunda sorun yaşarken, bir yandan da uygulanan tarım politikaları, suyun vahşi kullanımı devam ediyor” dedi.

Başkan Soyer, geçen hafta Burdur’da incelemelerde bulunduğunu ve Salda Gölü’nün çekildiğini, diğer göllerin ise tamamen kuruduğunu gözlemlediklerini de anımsattı.

“Bu sadece İzmir’in meselesi değil”

401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’ndan itibaren Uşak, Manisa, İzmir’i kat ederek İzmir Körfezi’ne döküldüğünü hatırlatan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Bir yandan yağmur suyu ayrıştırma kanalları yapıyoruz bir yandan körfezin yüzülebilir hale gelmesi için birçok çalışmayı yürütüyoruz. Ama Gediz’in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz körfez mümkün değil. Bizim Gediz’in doğduğu yerden döküldüğü yere kadar birlikte çalışmamıza ihtiyaç var. İzmir’in dışında Manisa, Kütahya, Uşak’ta, Gediz’in geçtiği bütün mecralarda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu sadece İzmir’in meselesi değil. Gediz Havzası Türkiye’de tarım üretiminin yüzde 10’unu yapıyor.”

“El ele vererek birlikte çalışmalıyız”

Gediz Havzası’nın ülkenin sebze üretiminin yüzde 5,6’sını, zeytin üretiminin yüzde 10’unu, üzüm üretiminin ise yüzde 16’sını karşıladığını ifade eden Soyer, “Bu nedenle Gediz Havzası’ndaki kirlilik ya da temizlik Ankara ve İstanbul’daki vatandaşı da ilgilendiriyor. Pandemi bize gösterdi ki hepimiz birbirimize bağlıyız. Birimiz dışında kaldığı zaman iyileşmemiz mümkün değil. Gediz’de de böyle bir durum var. El ele vererek birlikte çalışmalıyız. İnsan bedeninde damar nasıl kan ve can verirse bu cennet vatanın damarları da nehirleridir. Kendi damarınıza zehir enjekte etmemeniz nehirlerinize zehir vermemeniz lazım. Öncelikle nehirlerimizin ne kadar önemli olduğunu, topraklarımıza nasıl can verdiğini bilmemiz lazım. Milliyetçilik dediğiniz şey hamasetten geçmiyor. Milliyetçilik dediğiniz şey nehirlerimizi korumaktan, ovalarınızı, dağlarınızı, kuşunuzu, ağacınızı korumaktan geçiyor. Onun dışında milliyetçilik hamaseti kimsenin ekmeğini de büyütmüyor. Gerçek milliyetçilik de o değil zaten. Atalarımızın bize bıraktığı bu bereketli büyük topraklar birlikte sahip çıkmamız ve korumamız gereken topraklar. Aksi halde atalarımızın bize bıraktığı mirasa ihanet etmiş oluruz" diye konuştu.

“Gediz’i korumamız geleceğimizi korumamız demek”

Gediz Nehri’nin kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Gediz Nehri aynı bir bedendeki can gibi o da direnmeye, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gediz’i korumamız kendimizi korumamız, geleceğimizi kurtarmamız demek. 401 kilometrelik güzergahta yapacağımız tespitlerle nerede nasıl tedbir alınması gerekiyor, nerede paket arıtma tesisi yapılması gerekiyor, nerelerde zaafiyet var bunlar için çalışacağız. Belediyelerimizle birlikte sorunlara çözüm arayacağız. Gerekli noktalarda da hükümet ve bakanlık yetkililerini bilgilendireceğiz. Ve onlardan bazı çözümleri talep edeceğiz. Ama bizim seçilmiş yöneticiler olarak asli görevimiz el ele vererek doğanın zenginliğini koruma, tarımsal alanlarımızın, üretim yapan çiftçilerimiz için bereketini korumaya çalışmaktır. Bir yerel yönetici olarak bunun gereğini yerine getireceğiz.”

4 günde bin 800 kilometre yol

4 günde 1800 kilometre yol kat edeceklerini de açıklayan Soyer, “Kirlilik oluşturan her yeri tespit edeceğiz. Yerinde değerlendirmeler yapacağız. Yerinde değerlendirmelerle çözüm üretmeye çalışacağız. Biz bu vatanı seviyoruz. Biz bu vatanı canımız gibi korumaya devam edeceğiz. Biz bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Bu vatanın can damalarının kirlenmesine, kesilmesine, kopmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda doğal kaynaklarımıza, zenginliklerimize sahip çıkmamanın bedelini her gün ödüyoruz" diye konuştu.

“Gediz’i Ergene’ye çevirmeyeceğiz”

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa değinerek Ergene Nehri’ndeki kirliliği örnek gösteren Soyer, "Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj son yılların meselesi değil. Onlarca yıldır har vurup harman savurduğumuz zenginliklerimizin, asla sahip çıkmadığımız derelerimizin, zehirlediğimiz Ergene’yi, temiz akıtmadığımız derelerin, kanalizasyonu denize verdiğimiz yerleşim alanlarının sonucudur. Bizim bugün yaptığımız maraton Gediz Ergene olmasın Körfez Marmara olmasın gezidir. Amacımız bu. Gediz’i Ergene’ye çevirmeyeceğiz. Temiz deniz, temiz körfez, temiz nehirler atalarımızın bize bıraktığı mirastır. Biz de bunları torunlarımıza tertemiz miras bırakmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

“Çözümleri teker teker üreteceğiz”

Gediz Nehri boyunca yapılacak çalışmalara bir bütçe ayrılması gerektiğini; çünkü paket arıtma ve ilave kanallar döşenmesinin maliyetinin olacağını vurgulayan Tunç Soyer, “Bütün bunlar aslında sır değil. Devletimizin ilgili kurumlarının bildiği gerçekler. Neden yapılmıyor? Tercihler başka yönleniyor da ondan. Siz eğer elinizdeki kaynağı buraya değil de Kanal İstanbul diye bir yere ayırmayı tercih ediyorsanız, bunun hesabını sormak mecburiyetindeyiz. Benim Körfezim kirleniyorsa, Türkiye’deki tarımsal üretimin yüzde 10’unu yapan Gediz Havzası eğer kirleniyorsa ve bu kirliliğin çözümü için ayırmanız gereken kaynağı buraya değil de Kanal İstanbul’a ayırıyorsanız ben, bu topraklarda yaşayan bir vatandaş olarak, üstlendiğim görev nedeniyle bunun hesabını sormak mecburiyetindeyim. O nedenle bu 1800 kilometrelik maratonumuz bize çok daha fazla şey öğretecek. Kafa yoracağız. Çözümleri teker teker üreteceğiz. Asla çaresiz bırakmayacağız. Ne üreticimizi ne bu topraklardan beslenen tüketicimizi çaresiz bırakmayacağız. Kimsenin endişesi olmasın, biz varız ve gereğini de yaparız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün şehir dışındaki programından dolayı yer almadığı toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis (PM) üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Saruhanlı İlçe Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İyi Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, CHP Manisa ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.