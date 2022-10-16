Soydan: “Kahverengi kokarca ciddi bir şekilde görülüyor, fındık için ciddi bir zararlı”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarcanın zararlarına ve mücadelenin önemine değinerek, "Şu anda kahverengi kokarcalar ciddi şekilde görülüyor. Fındık için de ciddi bir zararlı” dedi.

Kahverengi kokarca, kışı ergin halde çoğunlukla ev, ahır, depo gibi kapalı mekanların korunaklı kısımlarında geçirirler. Kışlayan erginler ortalama sıcaklık 17 C ye ulaştığında kışladığı yerlerden çıkarak 2-3 hafta beslenip yumurta koymaya başlar. İnsan hayatı için tehlike oluşturan ve fındık için de ciddi bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mayıs-haziran ayları döneminde mücadele edilmesi gerektiği belirtiliyor.

“Ciddi bir şekilde arttığı görülüyor”

İnsan sağlığı için de tehlike oluşturan kahverengi kokarcalar ile bahar döneminde mücadele yapılması gerektiğini söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Kahverengi kokarca, şu anda ciddi şekilde görülüyor. Evlerin pencerelerine, ahırlara ve samanlıklarda şu an çok yoğun bir şekilde rastlanıyor. Çünkü şunu anlıyoruz, yaz döneminde ciddi mücadelesi yapılmadığından bir çoğalma dönemine girmiş, şu anda da havalar sıcak olduğundan baharı getirebilmek için kendilerince uygun yerlere giriyor. Bunlar toprakta, bahçelerde kışı geçirecek. Şu riski görüyoruz, büyük ihtimalle önümüzdeki baharda kahverengi kokarcayı sıkça görebileceğiz. Onun için muhakkak ilaçlama döneminde, mayıs ve haziran aylarında ilaçlamayı teknik kişilerden ve kurumlardan bilgiler alarak mücadelesini muhakkak yapmamız lazım” dedi.

“Fındık için ciddi bir zararlı”

Soydan, kahverengi kokarcaların fındık mahsulü için de ciddi bir zararlı türü olduğunu ifade ederek, “Fındığın çotanaklarının büyümesini engelliyor ve verdiği zararla beraber fındığın ömrünü kısaltıyor. Baharda bunları sıkça görebiliyoruz. Fındıkta verdiği zarar kalite ve rekolte kaybına da neden olabiliyor” ifadelerine yer verdi.