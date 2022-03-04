Sosyete Koyu’nda 230 kilogram çöp çıktı

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015 yılından itibaren yapılmakta olan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği 8. yılında Türkbükü sahilinde başladı. ’Sosyete Koyu’ olarak da bilinen ve ünlülerin uğrak mekanı olan Türkbükü Koyu’nda 230 kilogram çöp çıktı.

Bitez’de yürütülmekte olan Green Destinations projesi kapsamında, 2020 yılında ‘İyi Uygulama Hikayesi’ yarışmasında 1. seçilerek ‘İyi Uygulama Hikayesi Sertifikası’ sahibi olan etkinlik, serbest dalış ve tüplü dalış alanlarında uzman belediye personeli tarafından renkli görüntüler eşliğinde başladı. Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu öğrencilerinin kıyı temizliği yaparak destek verdiği etkinlik sonunda; metal, plastik, cam ve tekstil atığı olmak üzere toplamda 230 kilo atık toplandı.

Etkinlik hakkında konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, faaliyetin, 18 dalgıç ile sezon başlangıcına kadar tüm koylarda devam edeceğini belirtirken, yapılan bu etkinliğin çevresel bir farkındalık oluşturmasını amaçladıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bir pet şişenin denizde 450 yıl boyunca kaybolmadığını ama duyarsız insanların ‘pet şişedir ne olacak’ diye attığı şey aslında 450 yıl boyunca denizdeki faunaya, canlı hayatına zarar veriyor. Cam şişenin bin yıl boyunca kaybolmadığı bilimsel verilerle ortadayken Bodrum’un kalbi olan denizimizi korumak, kollamak, gelecek kuşaklara temiz bir şekilde bırakmak için bir durumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de bu amaç uğruna buradayız ve bu maksatla faaliyetimize katılan Türkbükü muhtarımıza, okulumuzun öğretmen ve yöneticilerine, Mis Gibi 1 Bodrum Platformu’na ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Türkbükü Mahallesi Muhtarı Yücel Ertuğrul, etkinlik için belediyeye teşekkür ederken, denizlerin geleceğimiz olduğunu ve onu korumamız gerektiğini belirtti. Mis Gibi 1 Bodrum organizatörlerinden Safiye Özuygun de, Bodrum Belediyesi ve gönüllülerle birlikte ortak çalışmalar yaptıklarını ve deniz dibi temizliği etkinliğinin, Bodrum’un doğası için önemini ifade etti.

Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu Müdürü Evrim Pelit ise etkinliğe destek olmak için öğrencilerle birlikte geldiklerini ve bu tür faaliyetlerin artmasını istediklerini ifade ettiği konuşmasında önemli olanın temizlendikten sonra kirletilmemesine özen göstermek olduğunu vurguladı.

Mehmet Emin Pehlivanoğlu adlı vatandaş ise etkinlik için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkürlerini iletirken, deniz nimetleri karşılığında insanların denizleri kirletmesinin üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Dalış ekibi temizliğin ardından, etkinliğin 8. yılı sebebiyle pasta kesti. Kutlama öncesi konuşma yapan Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan şunları söyledi:

"’Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda Bodrum Belediyesi’nin gönüllü dalgıçlarıyla devam ettiğimiz organizasyonumuzun 8. yılı olması vesilesiyle pasta hazırladık, arkadaşlarımıza sürpriz yaptık. Onların sayesinde bu iş devam ediyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Deniz dibi temizliği etkinliği haziran ayının başına kadar bütün koylarda devam edecek.