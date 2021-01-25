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Sosyal medyanın en sıra dışı fenomeni takipçisini çöpten çıkartıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde boş vakitlerini çöp toplayarak geçiren ambulans şoförü, sadece topladığı çöp videolarını paylaşıp, yine sadece çöp toplarken canlı yayın yapıyor. Takipçisine adeta çöpten çıkartan sıra dışı fenomen, 26 yıldır çöplere karşı savaşını sürdürüyor. Motosikletinde eldiven poşetini eksik etmeyen çevre gönüllüsü ambulans şoförü, herkesin 1 torba çöp toplamasını ve geleceğine güzel bir dünya bırakmalarını istiyor.

Çevre 25.01.2021, 11:05
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Sosyal medyanın en sıra dışı fenomeni takipçisini çöpten çıkartıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde boş vakitlerini çöp toplayarak geçiren ambulans şoförü, sadece topladığı çöp videolarını paylaşıp, yine sadece çöp toplarken canlı yayın yapıyor. Takipçisine adeta çöpten çıkartan sıra dışı fenomen, 26 yıldır çöplere karşı savaşını sürdürüyor. Motosikletinde eldiven poşetini eksik etmeyen çevre gönüllüsü ambulans şoförü, herkesin 1 torba çöp toplamasını ve geleceğine güzel bir dünya bırakmalarını istiyor.

Onu takip eden sadece çöp videosu izleyebiliyor

Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda ambulans şoförü olan Melih Hüseyin Akçay, aracından ayırmadığı çöp poşeti ve eldivenleri ile boş vakitlerinde çöp topluyor. Yaklaşık 26 senedir tek başına çöp toplayan Akçay, şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöpleri torbalayıp geri dönüşüm kutusuna atıyor. Her çöp topladığında video çekip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Akçay, “Geleceğimiz için 1 torba da siz toplar mısınız?” sloganın ile insanları çöp toplamaya davet ediyor. Amacının çöpleri toparlayarak geleceğimize temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirten Akçay, “Çevremizde bulunan atıklara bir çok kişi çöp dese de ben onların birçoğuna atık diyorum, geri dönüşüm diyorum. Amacım çöpleri toparlayarak çocuklarımıza geleceğimize temiz bir dünya bırakmak. Bunun için elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Günlük bazen haftada bir, bazen iki günde bir nasıl denk gelirse anlık olarak yapıyorum. Bir poşet iki poşet topluyorum” dedi.

Çöpe karşı her zaman hazırlıklıyım

Çöp toplamak için yer ve zaman aramadığını belirten Akçay, “Nerede çöp varsa; orman, deniz kıyısı, yollar, bahçeler, tarlalar olabilir, araçla geçerken denk gelen yerlere bakıyorum. Her zaman yanımda poşetim torbam oluyor. Eldivenlerim olmazsa olmazım, yanımda oluyor. Bir poşet topluyorum çünkü fazlasını nakletme şansım olmuyor. Topladığım çöpleri sonra götürüp özellikle geri dönüşüm kutusuna atarak ülke ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyorum. Temiz bir dünya için çalışıyorum. Sloganımda şu ‘Geleceğimiz için 1 torbada siz toplar mısınız?’ diyorum ve yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim” diye konuştu.

Destekçim olmasını isterim

Kendisini bildi bileli çöp topladığını diye getiren Akçay, “Buraya yerleştiğimden bu yana çöp topluyorum. Daha öncesi de var. Öncesi kendi memleketimde çöp topluyordum. Buraya geldiğimden bu yana en az 200 torba çöp toplamışımdır. Bu işi tek başıma yapıyorum. Tabi ki destekçim olmasını isterim, benimle birlikte buraya geldiğimiz zamana 5-10 kişi olsun hep beraber toplayalım temizleyelim. Ama burada toplayınca en az 20 poşet 40 poşet rahatlıkla toplarız. Lakin onu nakletmesi götürmesi sıkıntı. Daha çok bireysel olarak yapmaya gayret ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaptığı çalışmayı, insanları teşvik etmek için sosyal medyasından paylaştığını ifade eden Akçay, şunları söyledi: “Sosyal medyada da paylaşmamın yegâne amacı herkes kendince gittiği yerde, bulunduğu ortamda, kendi çöpünden hariç bir torba da ekstra çöp toplarsa o zaman iki katı çalışmış oluruz. Mesela biz piknik yapmayı çok seven bir milletiz. Eminim ki pandemi olmadığında ülkemizde en az 1 milyon kişinin pikniğe gittiğini düşünürsek ve bu kişilerin kendi çöpünden hariç kendi atığından hariç ekstra bir daha atık torba topladığı zaman 1 milyon tane poşet eder. 10 kilo ile çarptığın zaman 10 milyon kilo atık toplamış oluruz. Bu şekilde çok ciddi bir temizlik yapmış oluruz. Tabi bu herkesin kendi iradesinde olan konu. Toparlarsak, temizlersek temiz bir dünyada yaşarız. Evimizi ne kadar temiz tutmak istiyorsak. Temiz bir evde yaşamak istiyorsak. Esas evimiz olan Dünya’mızı da temiz tutmak zorundayız. Dünya’mız olmasa bizim olduğumuz ortamdaki evlerimizin olma şansı yok. Onun için dünya bizim evimiz. En önemli evimiz diğerleri onun üzerindeki aksesuarlar. Dünyayı ne kadar temiz tutarsak o kadar temiz bir ortamda yaşamış oluruz. Özellikle geleceğimize temiz bir dünya bırakmış oluruz.”
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