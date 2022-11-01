Sonbaharla gelen güzellik, görenleri mest etti

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesinde adeta renk cümbüşü yaşandı.

Sivas’ın Doğanşar ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Dipsizgöl şelalesi sonbahar ayının gelmesiyle birlikte görenleri mest etti. Çevresindeki ağaç yapraklarının kurumaya başlaması ile renk cümbüşüne dönüşen şelalede doğa adeta tabloya dönüştü. Ağaç yapraklarının sarı, kırmızı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya çıkan doğal güzellik dron ile havadan görüntülendi.