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Sonbaharın sürpriz misafirleri

Bursa’nın göz bebeği ve Japonların “Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası” listesinde bulunan Gölyazı, güz mevsiminin en güzel günlerini yaşıyor. Gölyazı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, bu günlerde binlerce kilometre uzaktan sıcak diyarlara göç ederken konaklayan kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Çevre 07.12.2020, 10:58
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Sonbaharın sürpriz misafirleri
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Bursa’nın göz bebeği ve Japonların “Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası” listesinde bulunan Gölyazı, güz mevsiminin en güzel günlerini yaşıyor. Gölyazı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, bu günlerde binlerce kilometre uzaktan sıcak diyarlara göç ederken konaklayan kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası birçok ödüle sahip, Türkiye’nin tanınmış doğa fotoğrafçılarından Orhan Turhan, kısa süreliğine Gölyazı’da konaklayan kuşların en güzel anlarını fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyor. Turhan, sabahın ilk ışıklarında kamufle olarak göle girip çekimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Turhan, küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık ve yağışların olmamasından göl sularının çekildiğini, çevre kirliliği ve gıda zincirinin azalmasının getirdiği sıkıntılardan dolayı kuşların sayılarının azaldığını, eskisi kadar kuş çeşitliliğinin olmadığını söyledi.
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