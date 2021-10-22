Sonbaharın sarı rengi büyüledi

Ağrı’da sonbahar manzarası görsel şölen sundu.

Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Hamur deresinde, derenin etrafını saran ve sonbahar renklerine boyanan ağaçlar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği bölgede kışın kar manzarası, sonbaharda oluşan sarı renklerin tonu vatandaşların bölgeye ilgi göstermesine neden oluyor.

Sonbahar manzarasının tadını çıkarmak için Hamur deresine gelen vatandaşlardan Çiğdem Doğan, bölgenin yazda ve kışta ayrı güzellikte olduğunu söyleyerek, “Burası yılın dört mevsimi geldiğimiz bir yer. Sonbaharda geldik çünkü sararan yapraklar altında fotoğraf çekme imkanına sahip oluyoruz. Bazı vatandaşlar havalar tam soğumadan buraya gelip piknik yapıyorlar. Biz piknikten ziyade doğayla vakit geçirmek için, fotoğraf çekmek için geldik. Burası kışın da çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.