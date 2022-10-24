Sonbaharın sarı rengi büyüledi

İki mevsimin bir arada yaşandığı Ağrı’da sonbahar manzarası görsel şölen sundu.

Ağrı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bir kısmında kış mevsimi yaşanırken kent merkezinde de sonbahar tüm güzelliği ile göz kamaştırıyor. Derelerin etrafını saran ve sonbahar renklerine boyanan ağaçlar görsel şölen sunarken sonbaharda oluşan sarı renklerin tonu vatandaşların bölgeye ilgi göstermesine neden oluyor.