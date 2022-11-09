Sonbaharın en tatlı buluşması havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük tarım işletmeleri arasında yer alan Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yeni doğan yaklaşık 40 bin süt kuzusunun annesiyle buluşma anı havadan görüntülendi.

Sonbaharın en tatlı buluşması Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük tarım işletmeleri arasında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yeni doğan yaklaşık 40 bin süt kuzusu annesiyle buluştu. Doğduktan sonra özel bir alanda görevliler tarafından bakımı yapılan kuzular, kapıların açılmasıyla birlikte onları dışarıda bekleyen annelerine koştu. Yürekleri ısıtan buluşmada kuzular kalabalığın içerisinde annelerini bularak sütlerini emdi. O anlar havadan da görüntülendi.

Bu yılki hedef 130 bin küçükbaş

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi olarak görev yapan Gökhan Tükenmez, “2022 yılında yaklaşık 51 bin küçükbaş hayvana koç katımı gerçekleştirdik. Şu anda hemen hemen doğumlarımızın ortalarındayız. Doğum sezonumuz devam etmekte. Şu an itibariyle 37 bin baş kuzumuz doğdu. Bu yıl 55 bin baş kuzu bekliyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne bağlı olarak 14 ayrı bölgede koyunculuk işletmelerimiz var. Şu anda Karataş mevkiinde bulunmaktayız. Karataş mevkiinde 5 bin 200 baş koyunumuz bulunmakta. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise yaklaşık olarak kuzularla birlikte bu yıl 130 bin başa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Anne şefkatiyle bakılıyor

Kuzulara anne şefkatiyle bakım yaptıklarını söyleyen Gökhan Tükenmez, “Herhangi bir sıkıntımız olmadan veteriner hekimlerimiz kontrolünde doğumlarımız devam etmektedir. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde de hayvanlarımızın beslemeleri yapılmaktadır. Doğan kuzulara işletmemiz personelimiz ile birlikte bir annenin yavrusuna baktığı gibi şefkatle ve dikkatle bakım yapıyoruz” diye konuştu.