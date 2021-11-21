Sonbaharda Takoran Vadisi yoğun ilgi görüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Tokaran Vadisi, sonbaharda doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Zengin bitki örtüsü, eşsiz kanyonları, doğal mağaraları, kaya mezarlıkları ile doğaseverlerin uğrak mekanı haline gelen Takoran Vadisi, sonbaharda doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Fırat Gezginler Kulübü’nün vadiyi tanıtmak ve her mevsimde bölgenin turizme elverişli olduğunu göstermek amacıyla düzenlediği gezide, aralarında Diyarbakır’dan sporcuların da bulunduğu 80 kişilik grup yaklaşık 5 kilometrelik parkuru yürüyerek eşsiz manzaraları seyretme şansı yakaladı. Fırat Nehri’ni kuş bakışı gören sporcular, bölgeye hayran kaldı.

Gruba eşlik eden Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Takoran Vadisi’ni bölgenin turizmin merkezi yapmaya kararlı olduklarını belirterek, ”Sonbaharın bu son demlerinde tabiat kışa hazırlanırken kasım ayının güzel renklerini Takoran Vadisi’nde görmek istedik. Bu vesileyle Fırat Gezginler Kulübü çevre illerin de katılımcılarının dahil olduğu bir yürüyüş planladı. Bizi de davet ettiler, seve seve geldik, Takoran Vadisi’nin bu güzelliklerine şahit olduk. Fırat Nehri’nin doğayla buluştuğu bu güzel yerde bu aylarda olmak ayrı bir güzellik. İmkanı olan herkesin gelmesini bekliyorum. Bu güzelliği herkes yaşamalı” dedi.

Takoran’a daha fazla turist çekmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Gölbaşı, ”Şanlıurfa, Adıyaman ve Nemrut üçgeninin ayrı bir güzergâh olarak seçilmesi konusunda talepte bulunduk, bu doğrultuda girişimlerimiz var. Göbekli Tepe’den sonra Takoran Vadisi’ne ayrı bir ilgi oldu. Buradan zaten Nissibi Köprüsü üzerinden Adıyaman’a geçiliyor. Bu güzergâh kullanılırken turizmin buraya da kayması amacıyla bir takım girişimlerimiz var. Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani Nemrut, Urfa ve Takoran Vadisi’ni bir turizm destinasyonunu olarak pazarlamayı düşünüyoruz ve buranın da hak ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Yürüyüşü organize eden Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, ”Biz bugün Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü olarak 80 sporcumuzun katılımıyla Desman Kanyonu’na tabiat parkını görmeye geldik. Sporcularımızla beraber ünlü sanatçı Yılmaz Güney’in yaşadığı coğrafyayı gezdik. Biz bu bölgeyi doğa yürüyüşüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Herkesi doğaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Geziye katılan Sedef Bakçı, ”Kesinlikle herkesin görmesi gereken bir yer. Herkesin burayı keşfetmesi gerekiyor ve birebir gelip burayı görmesi gerekiyor” diye konuştu.