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Sonbaharda renk cümbüşü

ORDU'NUN KÖYLERİNDE BULUNAN ORMANLAR SONBAHARLA BİRLİKTE SARI VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Çevre 24.10.2020, 08:27
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Sonbaharda renk cümbüşü

Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde sonbaharda renk cümbüşü oluştu.

Ordu’nun kırsal kesiminde bulunan ormanlar sonbaharla birlikte sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Kabadüz ilçesinde mahallelerinde sarı ve kahverengi tonlarının ağırlık kazandığı doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Mahallerin etrafında bulunan irili ufaklı ormanların sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünmesi görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

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