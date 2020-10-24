Son Dakika
Sonbaharda renk cümbüşü
ORDU'NUN KÖYLERİNDE BULUNAN ORMANLAR SONBAHARLA BİRLİKTE SARI VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.
Çevre 24.10.2020, 08:27
1
Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde sonbaharda renk cümbüşü oluştu.
Ordu’nun kırsal kesiminde bulunan ormanlar sonbaharla birlikte sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Kabadüz ilçesinde mahallelerinde sarı ve kahverengi tonlarının ağırlık kazandığı doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Mahallerin etrafında bulunan irili ufaklı ormanların sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünmesi görenleri kendine hayran bıraktırıyor.
Kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
18°
sisli
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Göztepe
|6
|7
|7. Erzurumspor
|4
|7
|8. Galatasaray
|5
|7
|9. Sivasspor
|4
|7
|10. Hatayspor
|4
|7
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|5
|12
|3. Leeds United
|6
|10
|4. Liverpool
|5
|10
|5. Leicester City
|5
|9
|6. Arsenal
|5
|9
|7. Wolverhampton
|5
|9
|8. Tottenham
|5
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. West Ham
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Elche
|5
|10
|6. Cádiz
|6
|10
|7. Granada
|5
|10
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Atletico Madrid
|4
|8
|10. Barcelona
|4
|7
|11. Sevilla
|4
|7
|12. Osasuna
|5
|7
|13. Valencia
|7
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3