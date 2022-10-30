Sonbaharda Karagöl Jeositi’nde sarı ile yeşilin her tonu hayran bıraktı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin kuzeyinde, Işık Dağı’nın bulunduğu Karagöl Jeositi sonbahar ile birlikte rengarenk oldu. Gölün etrafını saran ağaçların yapraklarındaki renkler seyrine doyum olmayan bir manzara oluştururken, ziyaretçileri de hayran bıraktı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, sonbahar renklerine büründü. Gölün etrafındaki ağaçlarla birlikte sarı ve yeşilin her tonu ile oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı. Dron ile görüntülenen, etrafı dağlar ve çeşitli ağaçlarla çevrili olan Karagöl’de sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye‘nin dört bir yanından gelen ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Karagöl’ün yolunu tuttu. Fotoğraf tutkunları da seyrine doyum olmayan manzarayı fotoğraflamak için gölü ziyaret etti. Derinliği 2 metre olan gölün çevresi günübirlik ziyaret ve çadır kampı için de oldukça uygun olmakla birlikte bin 600 metre rakımda bir heyelan çukurunda oluşmuş olması da temiz hava almak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Dört mevsim doğa tutkunlarına ev sahipliği yapan Karagöl her mevsim doğanın her rengiyle ziyaretçilerine görsel şölenler sunuyor. Kızılcahamam Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen alanlarından biri olan Karagöl Jeositi’nin çevresinin tamamen orman ile kaplı olması göle ayrı bir güzellik katıyor. Karagöl’ün suyunun tatlı ve içilebilir olması aynı zamanda bölgeyi çeşitli hayvanların da sık sık ziyaret ettiği, daha çekici bir bölge haline getiriyor.