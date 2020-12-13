Sonbahara veda edemeyen şehir, sarıya büründü

Sonbahara veda edemeyen Aydın’da sarı renklerin hakim olduğu ağaçlar ve dökülen yaprakları şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Kış mevsimi doğuda kendisini hissettirmeye başlarken, Aydın’da ise etkili olan ılık ve yağışlı hava ile birlikte sonbahar son demlerini yaşıyor. Efeler ilçe merkezinin birçok noktasında yer alan çeşitli türdeki ağaçların sarı tonları, şehre hakim olurken, turizmin merkezi Aydın ayrı bir güzellik kazandı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan yürüyüş parkurları ve yollar, sarı tonlardaki yapraklar ile kaplanırken, oluşan manzara fotoğraflara yansıdı.