Sonbahar renklerine bürünen Tunceli’de doğa, görsel şölen sunuyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesi sonbaharda adeta görsel bir şölen sunuyor. İlçedeki ormanların içinde yürüyen doğaseverler, bir yandan bol oksijen alırken diğer yandan doğanın tadını çıkarıyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Türkiye’de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Özellikle Aydınlar köyü ve Çobanyıldızı mevkii, doğa fotoğrafçıları ile doğaseverlere, meşe, kavak, ceviz, badem, çam, karaağaç ve yemiş ağaçlarının farklı tonlardaki renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Köye gelenler, ormanlık alanda bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı karelerine yansıtıyor.

’’Sonbaharı hissedebileceğimiz en güzel noktalardan birindeyiz’’

Arkadaş ekibiyle Çobanyıldızı mevkiine geldiklerini belirten Yakup Ayvazoğlu, ’’Burası, sonbaharı tamamen hissedebileceğimiz en güzel noktalardan birisi. Özellikle meşe ağaçları olduğu için sarı yaprakları yerlerde. Doğanın renk cümbüşünü bize hissettiriyor. Ekibimizde çok mutlu. Hep birlikte geziyoruz. Doğanın hissini tam olarak yaşıyoruz” dedi.

Suat Aktaş ise ’’Bizim bir gezgin gurubumuz var. Bu doğayı sürekli geziyoruz, yazın dağlara geldik. Bu dönemde orman olduğu için bu bölgeye geldik. Dağ kavakları ve meşe olduğu için son baharda muhteşem görüntü sunuyor. Bu dönemde herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Çok kolay bir parkur. İnsanların zorlanmayacağı bir bölge. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.