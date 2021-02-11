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Son yılların en sert kışı geliyor

Bu geceden itibaren Türkiye, soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji, İstanbul’da hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması beklenildiğini belirtirken, İstanbul Valiliği'nden de son dakika kar uyarısı geldi.

Çevre 11.02.2021, 11:52 11.02.2021, 11:59
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Son yılların en sert kışı geliyor

Hava sıcaklıkları bu gece İstanbul'da 15 derece birden düşecek. Yarın yağmur olarak başlayacak yağışlar pazar gününden itibaren kara dönecek. Yurdu etkileyecek olan soğuk hava sistemi ayın sonuna kadar devam edecek ve son yılların en sert kışını yaşatacak.

Küresel tahmin sistemlerinde geçtiğimiz haftalarda kendini gösteren ve Meteoroloji tarafından da dün uyarısı yapılan soğuk hava dalgası bu geceden itibaren yurda giriş yapıyor. Hava sıcaklıklarını hızla düşürecek olan sistem, günlerce kar yağışına sebep olacak ve şubat ayının sonuna kadar etkisini tam olarak kaybetmeyecek.

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgası şubat sonuna kadar etkisini sürdürmeye devam edecek ve aralıklarla kar yağışı sürecek. Yarından itibaren 15 derece birden düşecek olan hava sıcaklıklarının haftalarca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul kara doyacak

Küresel tahmin sistemlerine göre yaklaşan kar yağışı İstanbul’da ilk olarak pazar günü kendisini gösterecek. Bu gece 15 derece birden düşen sıcaklıkların ardından kısa süreli kar görülme ihtimali olsa da asıl karlı günler pazar günü başlayacak ve kısa aralıklarla etkisi haftalarca sürecek.

Rüzgar da etkisini gösterecek

Yurdu etkisi altına alacak olan sistem sert rüzgarlara da neden olacak. Soğuk hava, yağış ve rüzgarın birleşimi kışın daha da sert hissedilmesine neden olacak.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği, kent için kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması,hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor." denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya'dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve Cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

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