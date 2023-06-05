Son yağışlar Kırşehir’de hasara neden oldu

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak; kentte son haftada meydana gelen yağışların ekili mahsullere zarar verdiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak yağışların Boztepe ilçesinde zarar neden olduğunu belirterek; "Kırşehir genelinde son yağışlar özellikle Boztepe ilçesinde zarara neden oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte zarar tespit çalışmaları sürdürülüyor "dedi. Yağışların yerini güneşli günlere bırakmasını umut ettiklerini ifade eden Toprak; "Tarım arazilerinde pas hastalığı meydana geldi. Yağışlar artık faydadan çok zarar vermeye başladı. Boztepe ilçesinde ciddi oranda zarar oldu. Son dönemde düşen yağış miktarı faydadan çok zararı oldu. Ekinlerin artık güneşe ihtiyacı var" diye konuştu.

Meteorolojik verilere göre yağışların aralıklı olarak bu hafta da sürmesi bekleniyor.