Son yağışlar Edirneli çiftçiyi sevindirdi

Birçok yerde hayatı olumsuz etkileyen yağmur yağışı Edirneli çiftçiyi sevindirdi. Ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti. Toprak, yağan yağmurun ardından suya doydu.

Kurak geçen bir kış döneminin ardından son günlerde etkili olan yağmurlar, çiçek açmaya başlayan ayçiçeği üreticisini sevindirdi. Türkiye’deki ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Edirne’de etkili olan son yağmurlar verimde beklentiyi artırdı. Yurt genelinde son aylarda belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken çiftçiye ise umut oldu. Son yıllarda kuraklığın yaşandığı Edirne’de toprak, yağan yağmurun ardından suya doydu ve üreticileri sevindirdi. Ayçiçeği, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün olduğu alanlar suyun bereketiyle canlandı.

Ayçiçeği ve mısır ağırlıklı ekimler yaptıklarını söyleyen Karaağaçlı çiftçi Cem Pakarda, kentte etkili olan son yağışların öncelikle mısırlara ve gündöndülere çok iyi geldiğini belirtti.

Merkezde etkili olan yağmurların tarlalara iyi geldiğini belirten Karaağaç’ta çiftçilik yapan Cem Pakarda, bunun yanı sıra Tayakadın köyünde etkili olan dolu yağışında tarlaları zarar gören çiftçiye ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yağmur berekettir"

Yağmurların çiftçi için bereket olduğunu aktaran Pakarda, "Arpa ve buğday dönmeye başladı artık onların orak zamanı geliyor. Yağmur bize bereketli geldi. Dün Tayakadın köyünde etkili olan doluda tarlaları hasar gören arkadaşlara geçmiş olsun. Yağmur berekettir. Kışın kurak geçti bu zamanda bu yağmurların düşmesi iyi oldu. Yağmurdan sonra çok fazla güneş olmaması da iyi oldu çünkü o da hastalık yapıyor. Herkes sırt pompalarını takıp ilaç atmak zorunda kalıyordu ondan da kurtuldular" dedi.

"Yağmurların ayçiçeğine müthiş faydası oldu"

Son yağışların çiçek açmaya başlayan ayçiçeğine çok iyi geldiğini ve müthiş fayda sağladığını söyleyen Pakarda, "Yağmur verimi yükseltecektir. Bizim buralarda sulama yapılıyor ama Balkan taraflarında su olmayan yerlerdeki gündöndülere harika geldi" diyerek, sevincini dile getirdi.

Tatarköy tarafında ektikleri tarlalarda verimlerin güzel olduğunu söyleyen Pakarda, bu yıldan umutlu olduklarını ve devletten destek beklediklerini belirtti.

Yağmurların toprağı yumuşattığını söyleyen tarla işçisi Sevim Sefertaş ise son yağışların tarlalara iyi geldiğini dile getirdi.