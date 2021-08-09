Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!

İklim krizinin sonuçları arasında en başta meteorolojik kuraklık geliyor. Metropollerin plansız büyümesi, yoğun göç alması, betonlaşması, nüfusun artması krizin diğer gündem maddeleri. İklim krizinin diğer nedeni ise fosil yakıtlar.

Bununla birlikte dünya genelinde artan sıcaklıklar ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul İzmir Antalya ve Adana son iki yılda şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değerlerine ulaştılar.

Türkiye yangınlarla boğuşurken hava sıcaklıkları krizi daha da derinleştiriyor.

Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri yine değişti.

1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2000 yılının temmuz ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık ise 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre’de ölçülmüştü.

Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu bazı illerimizde son 51 yılın rekorları kırılıyor.