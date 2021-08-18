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Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi

Ömerli Barajı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı havadan da görüntülendi.

Çevre 18.08.2021, 09:53
Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi

Ömerli Barajı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı havadan da görüntülendi.

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’a su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 61.69 seviyesinde görülürken, Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre 18 Ağustos 2021 itibariyle yüzde 90.35 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi.
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