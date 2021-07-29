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Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı, yüzde 95.21 doluluk oranıyla son 10 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı. Ömerli Barajı'nın su havzası havadan görüntülendi.

Çevre 29.07.2021, 11:40 29.07.2021, 11:44
Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi
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İSKİ'nin verilerine göre Ömerli Barajı, temmuz ayında son 10 yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaştı. İstanbul'a su veren barajların doluluk oranı yüzde 68.02 seviyelerine gelirken, Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95.21 olarak kayıtlara geçti. Toplam 235.37 milyon metreküp su hacmine sahip olan Ömerli Barajı'nda İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla 224,09 milyon metreküp su hacmi olduğu görüldü. Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi.

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