Son 10 yılın en yüksek seviyesinde olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi

İSKİ'nin verilerine göre Ömerli Barajı, temmuz ayında son 10 yıldaki en yüksek doluluk oranına ulaştı. İstanbul'a su veren barajların doluluk oranı yüzde 68.02 seviyelerine gelirken, Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95.21 olarak kayıtlara geçti. Toplam 235.37 milyon metreküp su hacmine sahip olan Ömerli Barajı'nda İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla 224,09 milyon metreküp su hacmi olduğu görüldü. Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi.