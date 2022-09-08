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Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı
Soman’nın Kızılören Mahallesi’nde dün öğleden sonra çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Çevre 08.09.2022, 08:52
Soman’nın Kızılören Mahallesi’nde dün öğleden sonra çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
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|4
|4
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|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
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|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
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|1
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|P
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|10
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|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
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|3
|5
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|4
|5
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|4
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|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
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|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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