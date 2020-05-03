Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
382.467
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7423
EURO
7.7303

Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

KOZAN HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI NEVRA ÜNLÜ, SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYİP SEVDİ.

Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

KOZAN HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI NEVRA ÜNLÜ, SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYİP SEVDİ.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:24
1 Okunma
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açlığa terk edilmeyen sokak köpekleri, kendilerini beslemeye gelen hayvanseverlere patilerini uzatarak sevgilerini gösteriyor.

Hayvanseverler, bu hafta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Hayvanseverler sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin aç kalmaması için mama bıraktı. Hayvanseverlerin besledikleri köpekler onların gelişine koşarak karşılık verirken, mamaları gören köpekler hayvansevere patilerini uzattı, kucaklarına zıplayarak sevgilerini gösterdiler.

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, “Bugün yine sokaklardayız. Sokağa çıkma yasağından etkilenen en çok canlılar sokak hayvanları. Dağ bayır onlara yetişmeye çalışıyoruz. Yağmura rağmen sahadayız. Onların karnı doysun biz razıyız. Bu süreçte doğa kendini yeniliyor. Hayatlarında sokak hayvanları yaşamları boyunca huzuru tattılar. İtilip, kakılmıyorlar. Tek kötü yanı açlık oldu. Onda da biz elimizden geldiği kadar arkalarındayız” dedi.

Köpeklerin yaşadığı tespit edilen alanlara kedi ve köpek mamaları bırakıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi
İnsanlar evde kaldı, doğa kendine geldi
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
İnsanlar çekildi doğa kendine geldi
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Şırnak’ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Marmara Denizinde turuncu renk istilası
Marmara Denizinde turuncu renk istilası
Sakarya Nehri her geçen gün daha da kirleniyor
Sakarya Nehri her geçen gün daha da kirleniyor
Ünlü tatil merkezinde sokak hayvanları aç kalmasın diye çabalıyorlar
Ünlü tatil merkezinde sokak hayvanları aç kalmasın diye çabalıyorlar
Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği
Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği
Çektiği güzel görüntülerle Türkiye’yi tanıtıyor
Çektiği güzel görüntülerle Türkiye’yi tanıtıyor
Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim