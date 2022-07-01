Sokak sokak aradığı kayıp kedisine sonunda kavuştu

Elazığ’da 3 gün önce kaybolan kedisini bulabilmek için sokak sokak gezen veteriner hekim Kübra Nur, sonunda kedisine kavuştu.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, veteriner hekim Kübra Nur Çalı 5 yıldır beslediği ‘Zeze’ isimli Van kedisinin gece evin penceresinden kaçtığını fark etti. Kaçan kediyi aramaya çıkan aile, kedinin fotoğraflarını bastırarak sokak sokak gezip kedinin fotoğrafını elektrik direklerine asarak kediyi bulmaya çalıştı. Kendi çabalarıyla kediyi bulamayan Çalı, çareyi kediyi bulana para ödülü vermekte buldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Çalı, kedisini bulup getirene para ödülü vereceğini aktardı.

Gün içerisinde dışarıda kedi sesleri duyan Çalı, baktığında kedisinin sokak kedileri ile kavga ettiğini gördü. Hemen dışarı çıkan Çalı, kedisini alarak eve geri getirdi. 3 günün ardından kedisine kavuşan Çalı, büyük mutluluk yaşadı.