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Samsun’un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Sokak köpeklerinin yaraladığı su samuru tedavi edildi
Kırıkkale’de Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru tedavi edildi.
Çevre 09.03.2022, 09:17
Kırıkkale’de Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru tedavi edildi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sami Saltık, Kızılırmak kıyısındaki su samurunu sokak köpeklerini saldırısından kurtardı. Saltık, yaralı su samurunu Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Tedavisi tamamlanan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeniden Kızılırmak’a bırakıldı.