Sokak hayvanlarına dubleks ve tripleks yuva

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi topladığı atık malzemelerden sokak hayvanları için dubleks ve tripleks yuva yapıyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, topladıkları kasa, eski mobilya, tahta parçaları ve tekerlek lastiklerinden kedi ve köpekler için kışlık barınak, yemlik ve suluk hazırladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Volkan Avcı, belediye olarak 7-24 hayvanların yanında olduklarını ifade etti. Kış mevsimi ile birlikte sokak hayvanlarının üşümemesi ve aç kalmaması adına çalışma başlattıklarını belirten Avcı, “Hayvanlar için barınak, yemlik ve suluklar yaparken çevreyi de düşünüp, geri dönüşüm malzemelerinden faydalanmaktayız. Lastiklerden, plastiklerden ve atıl ağaçlardan, borulardan yemlik, suluk ve barınaklar yapmaktayız. Sokak canlılarımızın üşümemesi ve daha düzgün yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmakta, kurduğumuz atölyede 7-24 faaliyet göstermekteyiz. Ben bu çerçevede bize destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz İhsan Emre Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan barınak, yemlik ve sulukları kentin belirli noktalarına bıraktıklarını ifade eden Avcı, “Atıl durumunda olan ve çevreye atılmış lastikleri toplayıp onları hayvan suluklarına dönüştürüyoruz. Yine Merkez Bankası’ndan aldığımız kasalardan kedi ve köpekler için yuvalar yapıyoruz. Tabi biz bunları aynı zamanda konforlu hale getirdik. Özellikle kediler için dubleks, tripleksler yaptık. En yüksek olanı 7 kattan oluşuyor. Yaptığımız bu yuvaları da kentin belli noktalarına, parklarına bırakıyoruz. Yine lokanta ve kurumlardan topladığımız atık yemekleri de her gün düzenli bir şekilde bu barınaklara bırakıyoruz. İpekyolu Belediyesi ile sokak hayvanları üşümeyecek ve aç kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

İpekyolu Belediyesinin sokak hayvanları için başlattığı çalışmaları takdir eden vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Barınaklardan önce kedilerin aç ve susuz bir şekilde ortalıkta gezdiğini belirten Rukiye Yarız isimli vatandaş, “İpek Engelsiz Kafe’de çalışıyorum. İki yıldır buradayım. Burada daha önce kediler ortalıkta aç kalırlardı, akşama kadar miyavlarlardı. Şimdi ise belediyemiz buraya mama ve su bırakıyor. Kediler de burada mamalarını yiyip, ısınıyorlar. Bunun yanında yaralı ya da düşkün bir hayvan için telefon açıldığında anında olay yerine koşuyorlar ve hayvanı tedavi ettikten sonra tekrar yaşam alanına bırakıyorlar. Allah razı olsun belediyemizden” diye konuştu.