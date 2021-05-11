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Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.

Çevre 11.05.2021, 10:20
Sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kaldığımız bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştı.

Sokak hayvanları için doğrusu bir kap mama ve bir kap su

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliği çerçevesinde “Dost Hareketi” projesine büyük bir destek veriyor.

Düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed’in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki minik dostlarımıza ulaşmasını sağlıyor. Bunların yanı sıra HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de gönüllülere güç veriyor.
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