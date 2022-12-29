Sokak hayvanları için 70 milyonluk yatırım

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi tarafından yaklaşık 117 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ve 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan ’Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’ hem Türkiye’nin hem de Manisa’nın kanayan en büyük yaralarından biri olan sokak hayvanları sorununa önemli bir katkı sunacak. Yaklaşık 117 dönüm arazi üzerine kurulacak olan merkez Türkiye’ye de örnek olacak.

Yunusemre Belediyesi tarafından yaklaşık bir buçuk yıl önce Yuntdağı Bölgesinde kiralanan 117 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan ’Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Tamer Akkal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve çok sayıda davetli katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın talimatını anladık, yerine getiriyoruz"

Yunusemre Belediyesi olarak hem insan hem de hayvanları seven bir belediye olduklarının altını çizerek konuşmasına başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, proje için yaklaşık bir buçuk yıl önce kiralama işini gerçekleştirdiklerini ve benzer projeleri mimar ve teknik ekibin yerinde incelemeler yaparak çok daha iyi bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Çerçi, "Sokak hayvanları Türkiye’nin bir derdi, Manisa’nın da merkezde ciddi kanayan bir yarası. Bu projeyi oturduk konuştuk, tartıştık. Bizim mimar arkadaşlarımız incelemelerde bulundu. Buna benzer projeler bir Konya’da bir de Gebze’de var ama bizim projemiz çok daha detaylı. Temelini atacağımız ana bina 2 katlı. Yaklaşık 700 metrekareye oturan, bin 400 metrekare kapalı alanı var. İçinde ameliyathaneler, yoğun bakımlar, idari binalar, hayvanın ilk muayenesinden, tedavisi, ameliyatı ve dışarı alınmasına kadar geçen sürenin tamamlanacağı bir bina. İçinde kafeteryası, salonu vakit geçirilebilecek alanları, teknik ekip için alanlar olacak. Diğer müştemilatlarda, hayvanların kısırlaştırılacağı, saldırgan olanların ayrı tutulacağı gibi çok sayıda müştemilat da olacak. Toplam 3 bin 500 metrekarelik bir kapalı olan olacak toplamda. Bunun yanı sıra bütün bu binaların kaplayacağı alan 10-15 dönümlük bir alan ama 117 dönümlük bir alan söz konusu. 10-15 dönüm kapalı alanları çıktığımızda yaklaşık 100 dönüm bir doğal yaşam parkı söz konusu. Herkes bu durumdan muzdarip. Biz hem hayvan hem de insan severiz. İnsanlarla hayvanları burada buluşturacağız. İsteyen buradan hayvan edinecek. Veya evinde vefat eden hayvanını buraya getirip defin edebileceği bir hayvan mezarlığı da burada olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 gün önce bize bu işin çözün diye talimat verdi. Bu talimatı anladık ve yerine getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

"Manisa’nın kanayan yarası"

Manisa’nın en büyük 3 sorunundan birinin sokak hayvanları olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ise, "Bu yara dün de vardı, çok geçmişte de vardı. Sokaktaki vatandaşımıza Manisa’nın en büyük sorunu ne diye sorduğunuzda mutlaka ilk 3 sorundan biri mutlaka sokak hayvanlarıdır. Manisa deyince önce otopark sonra da sokak hayvanları sorunları geliyor. İmarı çözersek otopark sorunun bir kısmını çözeriz. Sokak Hayvanları konusunda da büyükşehir her zaman vardır var olmaya da devam edecektir. Bu projenin inşallah iyi çalıştığını görürüz ve Manisa bir değer yapar. Bu çok büyük bir yatırım ve çok güzel bir hizmet olacak. İnşallah bu projeyle böylesine büyük bir sorunu da tarihe gömeriz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Projenin oldukça önemli bir proje olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da projede emeği geçen herkese bir hayvan sever olarak teşekkür etti.

"Bittiğinde çok farklı olacak"

Hem hayvan hem de insan sevdiklerini vurgulayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi: "Hepimiz hayvan severiz onlar bizlerin emanetidir. Sokakta hayvanlarla ilgili yaşanabilecek sorunlarda da devlet belirli kurallar yüklemiştir. Hem hayvanların güvenliği, sağlığı hem de insanların sokakları rahat kullanabilmesi açısından. Hayvanın tedaviye ihtiyacı varsa veya rehabilitasyona ihtiyacı varsa bunu gidebilmek için bu tesislere ihtiyaç var. Elbette hayvan barınakları o dönemlerin ihtiyaçlarına göre yapılmış ama bugün bizim hayvanlara bakış açımız ile hayvanların orada bulundukları ortam da onların doğasına uygun değil. O hayvanların orada sürekli kalması söz konusu olmaz. Hem kapasitelerinin çok üstünde yüke sahipler hem de oradaki ortamlar onların doğasına uygun değil. Oradaki işlemler bittikten sonra tekrar doğaya bırakılıyor ve sonra yeniden saldırganlaşmayacağının da garantisi yok. Bu projeye Yunusemre Belediyemizin organizesinde, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, organize sanayi bölgemiz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odamız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü hep birlikte el verildi. Sayın milletvekillerimizin de Ankara’da yürütülen işlerde destekleri oldu. Çok şükür burada temel atma törenindeyiz. İnanın burası bittiğinde daha önce gördüğünüz barınakların yapısından çok daha farklı hayvanların yaşamasını kolaylaştıracak çok daha güvenli bir ortam oluşmuş olacak."

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte hizmet binasının temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.