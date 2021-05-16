Sokak canları Kartal Belediyesi’ne emanet

Kartal Belediyesi, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını unutmadı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 17 günlük tam kapanma sürecinde Kartal Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları için görev başında.

Tam kapanma döneminde Kartallı komşuları için iş başında olduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sokak hayvanları için de aynı şekilde ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Yüksel, “Hem Kartallı komşularımız hem de ilçemizde sokak hayvanlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde hayvan dostlarımızın hem mamalarını hem de su ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Tam kapanma süreci boyunca Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanlar, sahil yolu ve meydanlar olmak üzere ilçenin genelinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı. Havaların ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının temiz suya ulaşmalarının zorluğunu ifade eden ekipler, farklı noktalara da yeni su kapları yerleştirdi. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, sevgi ve şefkatlerini göstererek onları elleriyle besledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde 17 günlük tam kapanma nedeniyle çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi ekipleri, ilçedeki noktalara bol miktarda mama ve su bırakmaya devam edecek.