Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye gelen vatandaşlar, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor. Vatandaşlar, eklem ağrılarından romatizma hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yaptıklarını söylüyor.

Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 45 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ’ın eteğindeki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" dedi.

Kocaeli’den memleketine gelen Sezgin Polat, "Daha önce duymuştum bu deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. İki gün aralıklarla üç seanstır geliyorum inanın çok faydalı, bu kum banyosunu tekrarlamak lazım buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum, muhakkak kum banyosu yapsınlar diyorum" şeklinde konuştu.