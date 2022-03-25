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Soğuktan etkilenen leyleklere belediye ve veteriner kontrolü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, leylekler Sındırgı Belediyesi tarafından takip ediliyor.

Çevre 25.03.2022, 09:55
Soğuktan etkilenen leyleklere belediye ve veteriner kontrolü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, leylekler Sındırgı Belediyesi tarafından takip ediliyor.

Sındırgı Kocakonak Mahallesi panayır yerinde Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Leyleklerin soğuktan etkilenmesine karşın belirli bir süre uçamadıkları tespit edildi.

Yetkililer Balıkesir Üniversitesi veterinerlik fakültesi ile görüştü ve leyleklerin mevcut durumda uçup uçamadıklarının kontrolü istendi. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda leyleklerin her hangi bir zarar görmediği tarlalarda ve bölgede ki bataklık olan yerde yemek ihtiyaçlarını karşıladıkları gözlemlendi. Soğuktan etkilenen leyleklerin yapılan inceleme de bütün leyleklerin uçabildiği görüldü.

Leyleklere zarar gelmemesi adına mahalle sakinleri ve belediye ekiplerince takibin sürdürüleceği belirtildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Doğal şehrimizin simgesi leyleklerimiz Sındırgı’mıza geldiler. Tabi ki Sındırgı göç yolunda olan bir yer. Doğal şehrin en narin en kibar ve çabuk ölebilme ihtimali yüksek olan bir hayvanı leylek. Bundan dolayı da insan yaşamına en uygun alan Sındırgı olduğunu düşünüyoruz. Leylek bir şehrin belediye binasının üzerinde yaşıyorsa, çok rahat burada insanlarda yaşayabilir. Bizler bu göç yolu üzerinde olduğumuzdan kaynaklanan sebeple geçen yıl kurban bayramında dahi elektrik hatları üzerine konan leylekler ölmesin diye elektrikleri kesen bir ilçeyiz. Onları koruyabilmek için belediye binasının projesinde leylek yuvasını da inşa eden bir belediye olduğumuzdan dolayı onlara sahip çıkıyoruz. Tabi kış bu yıl vardı, yoktu, gitti geldi. Bir düzensizlik yaşandı. Şu an itibari ile ilçemize geldiler ama biraz kırağı düştü, soğuk olduğundan dolayı donma tehlikesi üzerine onlara hemen veteriner hekimlerimiz müdahale ettiler. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok. Şu anda yine uçmaya başladılar. Doğal şehrin semalarında şehrimize güzellik katmaya devam ediyorlar. Sındırgı leyleklerle güzel” dedi.

Yetkililerden Arda Dağdeviren de yaptığı açıklamada, “Sındırgının simgesi olan leyleklerimizin duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı üzerine gelmiş olduğumuz Kocakonak bölgesinde leyleklerimizi bulduk kontrollerini yaptık. Leyleklerimizde hiçbir problem yok. Sürekli olarak leyleklerimiz kontrol altındadır” dedi.

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