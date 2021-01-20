Soğuk havada zirve eksi 28’le İmranlı’nın

Bugün Türkiye’nin en soğuk noktası eksi 28 dereceyle Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı hızla düştü. Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de en düşük sıcaklık eksi 28 dereceyle Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. Verilere göre en soğuk ikinci noktada eksi 26 dereceyle Sivas’ın Kangal ilçesi oldu. Hava sıcaklığı Kent merkezinde de sıfırın altında 20 dereceye düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın yüzeyi de buzla kaplandı.