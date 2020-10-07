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Soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı
SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 4 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ, KENT MERKEZİNDEYSE KİMİ VATANDAŞLAR MONTLA, KİMİ VATANDAŞLARSA YARIM KOLLU TİŞÖRTLE SOKAĞA ÇIKTI.
Çevre 07.10.2020, 10:54
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü, kent merkezindeyse kimi vatandaşlar montla, kimi vatandaşlarsa yarım kollu tişörtle sokağa çıktı.
Sivas’ta hava sıcaklığı hissedilir oranda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre geçtiğimiz gece Türkiye’nin en soğuk yeri Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kent merkezindeyse hava sıcaklığı gece saatlerinde 3 dereceye düştü, sabah saatlerindeyse termometreler 7 derece gösterdi. Havanın soğuk olması sebebiyle bazı vatandaşlar mont giyerken bazı vatandaşlar da soğuğa aldırmayarak yarım kollu tişörtle sokağa çıktı.
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