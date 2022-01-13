Soğuk hava çeşme ve su birikintilerini dondurdu

İstanbul’da kar yağışının ardından birçok nokta beyaza bürünürken, bazı bölgelerde çeşme ve su birikintileri buz tuttu.

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçe adeta beyaz örtü ile kaplanırken, Arnavutköy’de de soğuk havanın etkisiyle bazı mahallelerde, yol kenarlarında, hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar, çeşmeler ve su birikintileri buz tuttu.