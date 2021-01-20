Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşerken Sızır Şelalesi buz tuttu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Aşırı soğuklardan Gemerek ilçesi Sızır beldesine nasibini aldı. Beldede hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. İlçe sınırları içerisinde bulunan turistik sızır şelalesi buz tuttu. Donan şelalede uzunluğu 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Ortaya çıkar eşsiz manzara görenleri büyüledi.

Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, “Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi Kış mevsiminde doğal güzellikleriyle tüm insanlarımızı buraya davet ediyor. Gerçekten de gördüğünüz üzere buz sarkıtları kışın oldukça harika gözüküyor” dedi.

Şelalenin buz tutmuş halini görüntülemek isteyen doğa tutkunları ise Sızır Şelalesinde giderek fotoğraf çekti. Sızır Şelalesinin buz tutmuş hali havadan drone ile de görüntülendi.