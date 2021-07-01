banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Siverek’te termometreler 51 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle, termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Çevre 01.07.2021, 15:40
Siverek’te termometreler 51 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle, termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Siverek ilçesinde son bir hafta içerisinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterirken, gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ise park, gölgelik alan ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

Uzmanlar mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yaptı. Bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.
banner486
Yorumlar (0)
33°
açık
banner493