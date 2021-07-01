Siverek’te termometreler 51 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle, termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Siverek ilçesinde son bir hafta içerisinde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle termometreler 51 dereceyi gösterirken, gençler süs havuzları ve göletlerde serinlemeye çalışıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ise park, gölgelik alan ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

Uzmanlar mecbur kalmadıkça vatandaşların 12.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yaptı. Bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.