Siverek’te kar manzaraları

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 gün yağan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, merkez ve kırsal mahallelerde renkli görüntülere sahne oldu.

Uzun yıllardan sonra kar yağışının olduğu ilçede, vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutladı. Ayvanat Mahallesi’nde 25 metrelik yolda toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek, kar altında saatlerce eğlendi.

Çocuklar gibi kartopu oynadılar

2 gün süren kar yağışı, sabaha yerini güneşli bir havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklar gibi kartopu oynayarak eğlendi.

Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Kar yağışı vatandaşlara ilçe merkezi ile kırsalda ulaşımda zor anlar yaşatıyor. İlçeye bağlı Kapıkaya Kırsal Mahallesine hasta almaya giden ambulans kara saplandı, ambulans jandarma ve kepçenin yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı.

Kar temizleme aracı kara saplandı

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız yol açma çalışmalarına devam ederken, kar temizleme aracı kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkaramayan ekipler, iş makinasını bölgede bırakarak çevredeki köylere sığındı. Bir vatandaş tarafından çekilen video ve vatandaşın zazaca anlatımı, seyredenleri gülümsetti.

Karacadağ bölgesinde ki kırsal Mahallelilere 3 gündür ulaşım sağlanamıyor

İlçeye bağlı Çıkrık Kırsal Mahallesi ve bağlı sokaklarda yaşayan vatandaşların 3 gündür merkeze bağlantıları kesildi. Yer yer bir metreyi bulan kar, bölgeye ulaşımı engelliyor.

Mahalle sakinlerinden İsmail Bal, “ 3 gündür yaklaşık 20 bin kişi mahsur durumdayız, ne elektrik var nede su. Hastalarımız var merkeze ulaştırmamız gerekiyor ama ulaşım yok. Yetkililerden bir an önce bölgenin yolunu açmalarını ve elektrikleri vermelerini rica ediyoruz. Kuyulardan kendimize ve hayvanlarımıza su temin etmeye çalışıyoruz” dedi

Kardan adamı el arabasına bindirip gezdirdi, kardan adamdan gelin yaptı

İlçede olumsuzluklar yanında seyredenleri gülümseten görüntülerde çekildi. Bir vatandaş el arabası üzerinde yaptığı kardan adamı, çarsıda gezdirirken, başka bir vatandaşta kardan adamdan gelin yaparak, göstermelik nikâh kıydı.